Gölbaşı'nda gönüllüler sokak hayvanları için mama ve su kabı bıraktı - Son Dakika

Gölbaşı'nda gönüllüler sokak hayvanları için mama ve su kabı bıraktı

Gölbaşı'nda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına mama ve su kapları yerleştirildi.

Gölbaşı'nda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına mama ve su kapları yerleştirildi.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda, kaymakamlık, belediye ve hayırsever vatandaşların desteğiyle satın alınan su borularından, sokak hayvanları için mama ve su kabı üretildi.

Mama ve su kapları, ilçenin farklı bölgelerine yerleştirilerek sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmeleri sağlanıyor.

Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretilen mama ve su kaplarının hayvanseverlerce dağıtıldığını belirterek, "Yüze yakın gönüllümüz ile 200-250 arası sulama ve besleme ünitelerinin dağıtımlarını sağladık." dedi.

Dağıtımlar yapılırken gönüllülerin adresleri tek tek alınarak ilçenin besleme haritasının çıkarılacağını belirten Ekici, "Bütün çiftçilerimiz ve işletmecilerimiz de projeye destek vermek istediklerini söyledi. Hatta bazıları mama ve sulama ünitelerinden yaptırarak gönüllülerimize vermeye başladı. Bu şekilde bir farkındalık ortaya koyduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Ekici, projeye destek veren kaymakamlık, belediye ve hayvanseverlere teşekkür etti.

Gönülü hayansever Melek Ayaz da isteyen herkesin mama ve su odaklarına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Berrak Yağmur Düzgöz ise "Gönüllüler olarak sokak hayvanlarını koruma ve beslemede aktif bir mücadelenin içerisindeydik. Son dönemde Gölbaşı Kaymakamlığı, Gölbaşı Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolektif hareket ettiğimiz zaman bu işi daha sistemli, düzenli ve daha verimli yaptığımızı fark ettik. Bu mücadeleyi seve seve yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:42 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda gönüllüler sokak hayvanları için mama ve su kabı bıraktı - Son Dakika
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