Gölbaşı'nda görev yapan kamu çalışanlarından İşaret Dili ile 'Evde Kalın' çağrısı - Son Dakika

Gölbaşı'nda görev yapan kamu çalışanlarından İşaret Dili ile 'Evde Kalın' çağrısı

ANKARA - Koran virüs salgınına karşı Gölbaşı'nda görev yapan kamu çalışanları, işitme engelliler için hazırladıkları videoda "Biz sizin için çalışıyoruz, siz de bizim için lütfen evde kalın" çağrısı yaptı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı özellikle kronik rahatsızlığı bulunanların ve 65 yaş üstü olanların evde kalması isteniyor. Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmak zorunda olan Gölbaşı kamu personelleri hazırladıkları videoda, "Evde Kal Türkiye" çağrısında bulundu.

Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi'nin işbirliği ile İşaret dili eğitimi alan kamu personelleri işitme engelli vatandaşları da düşünerek hazırladıkları videoda, "Biz sizin için çalışıyoruz. Lütfen siz de bizim için evde kalın" çağrısını işaret diliyle anlatarak, videoyu hem resmi hem de kişisel sosyal hesaplarından paylaştı.