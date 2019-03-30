Gölbaşı'nda Hafif Ticari Araç Yan Yattı: 4 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın yan yatması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde hafif ticari aracın yan yatması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaburun
Köyü'nden Hacılar
Köyü'ne akraba ziyaretine giden Cuma Tırpan idaresindeki 27 DN 156 plakalı hafif ticari araç Aşağı Azaplı Köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yan yattı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Cuma Tırpan, Cennet Ular, Hüseyin Ular ve Bedriye Tırpan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:55 Kaynak: İHA
14 Yaşındaki YouTuber, 9 Ayda Bir Milyon TL Kazandı
Hercai Dizisi Son Bölümüyle İzleyicileri Ekrana Kitledi!
İngiliz Kadın 55 Yaşında Kendi Torununu Doğurdu
AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı