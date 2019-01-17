Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda Hentbol Müsabakası Düzenlendi

Gölbaşı'nda Hentbol Müsabakası Düzenlendi

25 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde okul sporları kapsamında hentbol müsabakalarının final maçı yapıldı.

Gölbaşı'nda Hentbol Müsabakası Düzenlendi, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde okul sporları kapsamında hentbol müsabakalarının final maçı yapıldı.

Spor Salonu'nda Şehit Ümit Özet Ortaokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu arasında gerçekleştirilen final maçında, Şehit Ümit Özet Ortaokulu, il birincisi olarak bölge maçlarında Adıyaman'ı temsil etme hakkı elde etti.

Ardından, Adıyaman Vali Yardımcısı, Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:13 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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