Gölbaşı'nda Hentbol Müsabakası Düzenlendi
25 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde okul sporları kapsamında hentbol müsabakalarının final maçı yapıldı.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde okul sporları kapsamında hentbol müsabakalarının final maçı yapıldı.
Spor Salonu'nda Şehit Ümit Özet Ortaokulu ve Mimar Sinan
Ortaokulu arasında gerçekleştirilen final maçında, Şehit Ümit Özet Ortaokulu, il birincisi olarak bölge maçlarında Adıyaman'ı temsil etme hakkı elde etti.
Ardından, Adıyaman Vali Yardımcısı, Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir
ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını takdim etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:13 Kaynak: AA
31 Yıl Sonra Şehit Sayıldı
Karne Korkusuyla Evden Kaçan Liseli 3 Kız, Cep Telefonu Sinyaliyle Bulundu
Demet Akalın Şehit Ailelerine Destek Vermeyen Sanatçı Dostlarına Sitem Etti: Ayıp Ettiniz
MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı