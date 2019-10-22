Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda Hilal Kart uygulaması yayılacak
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda Hilal Kart uygulaması yayılacak

Gölbaşı'nda Hilal Kart uygulaması yayılacak

31 dakika önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sadece belediyeye ait Sosyal Market'te geçerli olan Hilal Kart'ın tüm esnafda geçerli olacak şekilde yapılandırmak için çalıştıklarını bildirdi.

Gölbaşı'nda Hilal Kart uygulaması yayılacak, System.String[]

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sadece belediyeye ait Sosyal Market'te geçerli olan Hilal Kart'ın tüm esnafda geçerli olacak şekilde yapılandırmak için çalıştıklarını bildirdi.

Yaptığı açıklamada ihtiyaç sahiplerine sosyo ekonomik durumları incelendikten sonra Hilal Kart verildiğini, bu kartla Sosyal Market'ten tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiklerine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için belediyelerce yıllardır uygulanan ancak amacına ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili haklı tartışmalara neden olan klasik hizmet anlayışına son vererek, yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine aktarıyor, onların da bu yardımı Sosyal Market'te dilediği şekilde kullanabilmesini sağlıyoruz. Şehit-gazi yakınları ile dul, yetim ve öksüzler öncelikli olmak üzere belediyemiz tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri, Hilal Kart'larına yüklediğimiz tutarla Sosyal Market'ten temel ev ihtiyaçlarını alma imkanına kavuşuyor. Gerekli hazırlıkları tamamladığımızda vatandaşlarımız bu kartla sadece Sosyal Market'ten değil arzu ettiği tüm market, manav, eczane, mağaza, fırın gibi esnaflardan da alışveriş yapabilecek. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor."

Ramazan Şimşek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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