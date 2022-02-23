Gölbaşı'nda hurda yüklü tır devrildi - Son Dakika
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Gölbaşı'nda hurda yüklü tır devrildi

23.02.2022 17:35
Gölbaşı'nda hurda yüklü tır devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan tır devrilerek yan yattı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan tır devrilerek yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Hatay istikametine gitmekte olan M.D., idaresindeki 08 K 5641 plakalı Mercedes marka tır, Gölbaşı ilçesinin Ozan köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Mercedes, Adıyaman, Erzurum, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gölbaşı'nda hurda yüklü tır devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölbaşı'nda hurda yüklü tır devrildi - Son Dakika
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