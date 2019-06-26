Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda huzur ve güven toplantısı yapıldı
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Gölbaşı'nda huzur ve güven toplantısı yapıldı

47 dakika önce

Gölbaşında huzur ve güven toplantısı yapıldı.

Gölbaşı'nda huzur ve güven toplantısı yapıldı, System.String[]
Gölbaşında huzur ve güven toplantısı yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit ve birim amirleri, polis sorumluluk sahasında bulunan on iki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Düzenlenen toplantıda ilçe halkının huzuru ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasında muhtarların önemi vurgulandı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Muhtarlar, Türkiye genelinde suç türlerinin gelişen teknolojiyle beraber değişim göstermesi sonucu ortaya çıkan "İletişim Yoluyla Dolandırıcılık" konusunda da bilgilendirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:24 Kaynak: AA
Polis, Huzur, Güncel
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