Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda "İhtiyacın Yoksa Atma, Paylaş Kampanyası" ilgi görüyor
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda 'İhtiyacın Yoksa Atma, Paylaş Kampanyası' ilgi görüyor - Son Dakika

Gölbaşı'nda "İhtiyacın Yoksa Atma, Paylaş Kampanyası" ilgi görüyor

7 saat önce

Gölbaşı ilçesinde Paylaşım Noktası tarafından başlatılan "İhtiyacın Yoksa Atma, Paylaş" sloganıyla düzenlenen kampanya, hayırseverlerden ilgi görüyor.

Gölbaşı'nda

Gölbaşı ilçesinde Paylaşım Noktası tarafından başlatılan "İhtiyacın Yoksa Atma, Paylaş" sloganıyla düzenlenen kampanya, hayırseverlerden ilgi görüyor.

Kampanya dahilinde vatandaşlar, kullanılabilecek durumda olan giyim ve ev eşyalarını Paylaşım Noktası'na getiriyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Paylaşım Noktası'nın hayırseverler ve ihtiyaçlar sahipleri arasında gönül köprüsü oluşturduğunu, bu sayede toplumsal dayanışmaya da aracılık ettiğini vurguladı.

Şimşek, vatandaşları kullanılabilir ihtiyaç fazlası giysilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere merkeze bağışta bulunmaya davet etti.

Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktası, her yaşta ihtiyaç sahibinin giyim ihtiyacını karşılamasının yanı sıra çeşitli ev eşyaları ve beyaz eşya taleplerini de gideriyor. Burada ihtiyaç sahipleri için pantolon, ayakkabı, kazak, ceket, manto, mont gibi giysilerin yanında nişanlık, gelinlik, damatlık ve sünnet kıyafetleri de bulunuyor.

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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