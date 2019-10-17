Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda 'ikram Çeşmesi'
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda 'ikram Çeşmesi'

Gölbaşı'nda 'ikram Çeşmesi'

22 dakika önce

Gölbaşı Belediyesi'nin ücretsiz ikram çeşmeleri büyük ilgi görüyor.

Gölbaşı'nda 'ikram Çeşmesi', System.String[]

Gölbaşı Belediyesi'nin ücretsiz ikram çeşmeleri büyük ilgi görüyor.

Kent estetiği ve Osmanlı mimarisine uygun olarak tasarlanan ikram çeşmeleri üniversiteler bölgesindeki iki nokta ile Park Eymir Toplu Konutlar meydanında kuruldu.

Sabah eşi Yeşim Şimşek ile sıcak çorba ikramında bulunan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede yaklaşık 25 bin öğrencinin bulunduğunu belirterek, "Bu nedenle göreve gelir gelmez bu projemizi uygulamaya geçirdik. Günde bin kişiye sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımız uygulamadan memnun." dedi.

Çorba alan vatandaşlar da verilen hizmet nedeniyle Başkan Şimşek'e teşekkür etti.

Gölbaşı Belediyesi, Eymir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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