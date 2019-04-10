Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda "İngilizce Dil Festivali" Düzenlendi

Gölbaşı'nda "İngilizce Dil Festivali" Düzenlendi

52 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Erdemli ve Başarılı Birey (EDEB) projesi kapsamında İngilizce Dil Festivali düzenlendi.

Gölbaşı'nda
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Erdemli ve Başarılı Birey (EDEB) projesi kapsamında İngilizce Dil Festivali düzenlendi.

Gölbaşı Meslek Yüksekokulunun konferans salonunda düzenlenen ve iki gün sürecek festivalde, öğrenciler kitap okuma, şarkı söyleme, skeç ve topluluk önünde konuşma kategorilerinde birbirleriyle yarıştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, yaptığı konuşmada, festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Festivalle ilçenin kazanç sağladığını ifade eden Özdemir, "Dil festivali ile biz, öğrencilerimizin İngilizce'ye karşı ilgi ve yeteneklerini arttırmak, yabancı dil bilincini geliştirmek, çocuklarımızın sosyal yönünü ve medeni cesaretini zenginleştirmek istiyoruz. Bunda da başarılı olduk. Festival, tam bir bayram havasında geçti. İlgi, alaka iyiydi. Organizasyon da mükemmeldi." dedi.

Festivale katılan öğrencilere katılım belgesi, dereceye girenlere plaket verildi.

Festivale Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Arif Yıldız, Şube Müdürleri Müslüm Ayaz ve Ali Durmaz ile ilçede görev yapan İngilizce ve müzik öğretmenleri, okul idarecileri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:21 Kaynak: AA
Erdemli, Adıyaman, Güncel
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