Gölbaşı'nda istihdam garantili meslek liseleri açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda istihdam garantili meslek liseleri açılacak - Son Dakika

Gölbaşı'nda istihdam garantili meslek liseleri açılacak

6 saat önce

Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, ilçede istihdam garantili, "Taş İşletmeciliği Okulu" ve "Veteriner Teknisyenliği Meslek Lisesi" açılacağını bildirdi.

Gölbaşı'nda istihdam garantili meslek liseleri açılacak, System.String[]

Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, ilçede istihdam garantili, "Taş İşletmeciliği Okulu" ve "Veteriner Teknisyenliği Meslek Lisesi" açılacağını bildirdi.

Oğuz Kağan Tanrıverdi, Gölbaşı Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Gölbaşı Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda hazırladıkları dosyanın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a iletildiğini belirtti.

Bakan Selçuk'tan destek aldıklarını aktaran Tanrıverdi, "İlk etapta liselerde örgün eğitim olarak, 4 yıllık bir eğitim alınacak. Okuldan mezun olanlar, 100'e yakın taş işletmesinin burada olmasından dolayı Gölbaşı'na katma değer sağlayacaktır. Veteriner teknisyenliği bölümünden Türkiye'de şu anda dört tane daha var. Beşincisi Gölbaşı'nda açılacak." dedi.

Tanrıverdi, okulların gelecek eğitim öğretim yılında hizmete açılmasının planlandığını da bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:52 Kaynak: AA
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