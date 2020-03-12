Gölbaşı'nda "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' etkinliği - Son Dakika

Gölbaşı'nda "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği

7 saat önce

Gölbaşı'nda, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi.

Gölbaşı'nda

Gölbaşı'nda, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi.

Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı katıldı.

Programda TEK Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan oratoryo seslendirildi.

İstiklal Marşı'nı güzel okuma, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinlikte Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarından oluşan sergi de açıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Ramazan Şimşek, Tülay Baydar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:06 Kaynak: AA
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