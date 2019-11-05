Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda kablo hırsızlığı
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda kablo hırsızlığı

Gölbaşı'nda kablo hırsızlığı

7 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Gölbaşı'nda kablo hırsızlığı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Harmanlı beldesi Yaylacık köyü yolu istikametinde Türk Telekom'a ait 80 metre uzunluğunda kablonun çalınması ihbarının üzerine çalışma başlattı.

İş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin M.Ö. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın astsubaylar zorlu eğitimlerden geçiyor
Atatürk Baraj Gölü'nün rengi yeşile döndü Trump'a yönelik azil soruşturması sürüyor! İki yetkilinin ifade metinleri yayınlandı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT'tan istifa ettiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 00:34:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda kablo hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]