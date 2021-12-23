Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) eğitimi verdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi" kapsamında KADES uygulaması ilçe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan işletmelerde çalışan 80 kadına tanıtıldı.
Ekipler, KADES uygulaması hakkında bilgi vererek, olası durumda ne yapılması gerektiğini anlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda KADES uygulamasını anlatıldı - Son Dakika