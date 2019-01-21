Gölbaşı'nda "Kadın Sağlığı" Konferansı Verildi

ADIYAMAN (AA) - Gölbaşı Belediyesi
, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneğince "Kadın Sağlığı" konulu konferans düzenlendi.
Belediye Konferans Salonu'nda verilen konferansta konuşan Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum bölümünde görevli Dr. Mehmet Salıcı
, yaptığı konuşmada, başta meme ve rahim ağzı kanseri olmak üzere, kadınların sıklıkla karşılaştıkları sağlık sorunlarıyla ilgili bilgi verdi.
Salıcı, konuşmanın ardından katılımcıların sorularını cevaplandırdı.
Menopozda oluşabilecek problemler, tedavi yöntemleri ve bu dönemde kadın ve aile sağlığının yükseltilmesiyle ilgili de bilgiler veren Dr. Salıcı, kadınların toplum için çok önemli ve vazgeçilmez olduklarını kaydetti.
Dr. Begüm Murt ise çocuklarda demir eksikliğine değindi, katılımcıların sorularını yanıtladı.
Program sonunda Dr. Salıcı ve Dr. Murt'a katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.