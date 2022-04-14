ANKARA.- Gölbaşı'nda "Kadınlar Hatıra Ormanı" oluşturuldu - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesince Eymir Mahallesi'nde kadınlar için hatıra ormanı oluşturuldu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek öncülüğünde başlatılan "Geleceğimiz Gölbaşılı Kadınların Ellerinde Yeşeriyor" kampanyası kapsamında oluşturulan "Kadınlar Hatıra Ormanı"nda ağaç dikim töreni gerçekleştirildi.

Törene, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, Eymir Mahalle Muhtarı Arzu Dervişoğlu, belediye birim müdürleri ve kadınlar katıldı.

Kaymakam Bilgihan, törende yaptığı konuşmada, "Ben bütün hanımlar adına belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir düşünce gerçekten. Kadının olduğu yer, yeşilin, doğallığın, güzelliğin olduğu yerdir. Fakat yaşam kadın ve erkekle birlikte anlamlıdır. Dolayısıyla bizler omuz omuza şehrimizi, ülkemizi ve dünyamızı daha da güzelleştireceğiz." dedi.

Başkan Şimşek ise Gölbaşı Belediyesi olarak tek amaçlarının yeşil alanları korumak ve çoğaltmak olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Gelecek nesillere daha yeşil bir Gölbaşı bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Biz göreve geldiğimizde Gölbaşı'nda kişi başına yeşil alan 20 metrekareydi. 2021 yılı sonu itibarıyla biz bunu 28 metrekareye çıkarttık. Hedefimiz 50 metrekare alana çıkartmaktır. Bugün ise Gölbaşılı kadınlarımız için hatıra ormanı oluşturuyoruz."