Gölbaşı'nda kamyonet yan yattı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gölbaşı'nda kamyonet yan yattı: 2 yaralı - Son Dakika

Gölbaşı'nda kamyonet yan yattı: 2 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde kontrolden çıkan kamyonet yan yattı.

Gölbaşı'nda kamyonet yan yattı: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde kontrolden çıkan kamyonet yan yattı.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden Tayfun Kahraman idaresindeki 80 ABE 997 plakalı kamyonet, Gölbaşı Çelik köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.


Meydana gelen kazada araçta bulunan sürücü Tayfun Kahraman ile Vakkas Kahraman yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Tayfun Kahraman, Kahramanmaraş, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:13 Kaynak: İHA
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