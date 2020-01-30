Gölbaşı'nda kanser tarama ve bilgilendirmesi - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi ve kanser gönüllüleri tarafından belediye personeline "Sağlıklı Gölbaşı, Kansersiz Hayat" projesi kapsamında kanser taraması ve bilgilendirmesi yapıldı.

Kanserde erken tanının önemine dikkati çeken Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yaptığı açıklamada, kanserin günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirtti.

Kanserde ölüm oranının yüksek olması nedeniyle bu hastalığın bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sağlıklı kişilerde yapılan muayene ve tarama testleri erken teşhis için çok önemlidir. Bu eğitimle risk altında olsun ya da olmasın tüm çalışanlarda farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Söz konusu eğitimin ardından kadın personelimize gerekli tetkik ve muayeneler gerçekleştirilecek. Kanser gönüllülerimize ve duyarlılık gösteren personellerimize teşekkür ediyorum. Unutmayalım erken teşhis hayat kurtarır."

Kanser gönüllüsü Nuran Balcı ise proje kapsamında belediyenin başlattığı ücretsiz hastane taksi ile mahalle ve köylerdeki kadınları alıp, en yakın sağlık merkezine ulaşımını sağlayarak kanser testlerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.