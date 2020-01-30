Gölbaşı'nda kanser tarama ve bilgilendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda kanser tarama ve bilgilendirmesi - Son Dakika

Gölbaşı'nda kanser tarama ve bilgilendirmesi

16 dakika önce

Gölbaşı Belediyesi ve kanser gönüllüleri tarafından belediye personeline "Sağlıklı Gölbaşı, Kansersiz Hayat" projesi kapsamında kanser taraması ve bilgilendirmesi yapıldı.

Gölbaşı'nda kanser tarama ve bilgilendirmesi, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi ve kanser gönüllüleri tarafından belediye personeline "Sağlıklı Gölbaşı, Kansersiz Hayat" projesi kapsamında kanser taraması ve bilgilendirmesi yapıldı.

Kanserde erken tanının önemine dikkati çeken Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yaptığı açıklamada, kanserin günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirtti.

Kanserde ölüm oranının yüksek olması nedeniyle bu hastalığın bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sağlıklı kişilerde yapılan muayene ve tarama testleri erken teşhis için çok önemlidir. Bu eğitimle risk altında olsun ya da olmasın tüm çalışanlarda farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Söz konusu eğitimin ardından kadın personelimize gerekli tetkik ve muayeneler gerçekleştirilecek. Kanser gönüllülerimize ve duyarlılık gösteren personellerimize teşekkür ediyorum. Unutmayalım erken teşhis hayat kurtarır."

Kanser gönüllüsü Nuran Balcı ise proje kapsamında belediyenin başlattığı ücretsiz hastane taksi ile mahalle ve köylerdeki kadınları alıp, en yakın sağlık merkezine ulaşımını sağlayarak kanser testlerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Gölbaşı Belediyesi, İskender Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

71 yaşındaki futbolcu, yeni takımına transfer oldu
Serdar Ortaç, düet yaptığı Caroline Yılmaz'a övgü yağdırdı Koronavirüs nedeniyle Çin'de tüm futbol ligleri süresiz ertelendi Zerrin Özer ile Murat Akıncı boşandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 12:48:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölbaşı'nda kanser tarama ve bilgilendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]