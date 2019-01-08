Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda Kar Yağışı

Gölbaşı'nda Kar Yağışı

54 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Gölbaşı ilçesinde özellikle yüksek bölgelerde geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı dokuz mahalle karın etkisi altına girdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kapalı yollarının bulunmadığını, kısmen karla kaplı olan mahalle yollarının da belediyenin karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldığını belirtti.

Başkan Özdemir, ekiplerin tuzlama ve kar temizleme faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:02 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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