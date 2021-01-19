Gölbaşı'nda kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Gölbaşı'nda kar yağışı etkili oldu

Beyaza bürünen ilçe merkezi Kar tabakasıyla örtünen yollar Yollarda yürüyen vatandaşlar Kar yağışı sonrası kar temizleme çalışmaları Esnafın kar temizleme çalışması Az sayıda trafikte ilerleyen araç ADIYAMAN - Gölbaşı ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı ilçe merkezinde ve parklarda...

Beyaza bürünen ilçe merkezi Kar tabakasıyla örtünen yollar Yollarda yürüyen vatandaşlar Kar yağışı sonrası kar temizleme çalışmaları Esnafın kar temizleme çalışması Az sayıda trafikte ilerleyen araç ADIYAMAN - Gölbaşı ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı ilçe merkezinde ve parklarda güzel manzaralar oluşturdu. Gölbaşı ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı ilçe merkezinde ve parklarda güzel manzaralar oluşturdu. Sabaha karşı başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi etkisi altına aldı. Yaklaşık 15 santim kalınlığına ulaşan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Merkezdeki cadde ve sokaklardaki karları belediye kepçesi vasıtasıyla temizlenirken, Gölbaşı'nı il, ilçe ve köylere bağlayan yolların açılması için İl Özel İdare ve kaymakamlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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