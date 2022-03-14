Gölbaşı'nda kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Gölbaşı'nda kar yağışı etkili oldu

14.03.2022 09:10

Gölbaşı ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı ilçe merkezinde ve parklarda güzel manzaralar oluşturdu.

Gölbaşı ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı ilçe merkezinde ve parklarda güzel manzaralar oluşturdu.

Gölbaşı ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı ilçe merkezinde ve parklarda güzel manzaralar oluşturdu.

Sabaha karşı başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi etkisi altına aldı.

Yaklaşık 10 santim kalınlığına ulaşan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Merkezdeki cadde ve sokaklardaki karları belediye kepçesi vasıtasıyla temizlenirken, Gölbaşı'nı il, ilçe ve köylere bağlayan yolların açılması için İl Özel İdare ve kaymakamlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Gölbaşı'nda kar yağışı etkili oldu
Gölbaşı'nda kar yağışı etkili oldu
Gölbaşı'nda kar yağışı etkili oldu

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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölbaşı'nda kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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