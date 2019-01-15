Gölbaşı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sabaha karşı yağmaya başlayan yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sabaha karşı yağmaya başlayan yoğun kar yağışı etkili oluyor.



Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçe merkezinde belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Gölbaşı Kaymakamlığı'ndan edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı 12 köye ulaşım sağlanamıyor.

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