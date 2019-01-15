Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Gölbaşı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

1 saat önce

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sabaha karşı yağmaya başlayan yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Gölbaşı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sabaha karşı yağmaya başlayan yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçe merkezinde belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Gölbaşı Kaymakamlığı'ndan edinilen bilgiye göre  ilçeye bağlı 12 köye ulaşım sağlanamıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:32 Kaynak: DHA

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