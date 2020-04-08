Gölbaşı'nda karantina bölgesinden alınan sokak hayvanları yuvalarına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Genel Gölbaşı'nda karantina bölgesinden alınan sokak hayvanları yuvalarına kavuştu - Son Dakika

Gölbaşı'nda karantina bölgesinden alınan sokak hayvanları yuvalarına kavuştu

6 saat önce

Gölbaşı'nda karantina bölgesinden alınan sokak hayvanları yuvalarına kavuştu Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri, Gölbaşı Karantina bölgesinden aldığı 16 sokak hayvanını Gölbaşı Barınağı'na taşıyarak bakım ve tedavilerini üstlendi.

Gölbaşı'nda karantina bölgesinden alınan sokak hayvanları yuvalarına kavuştu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri, Gölbaşı Karantina bölgesinden aldığı 16 sokak hayvanını Gölbaşı Barınağı'na taşıyarak bakım ve tedavilerini üstlendi. Karantina bölgesinin açılmasıyla birlikte sokak hayvanları yaşadıkları doğal ortama yeniden bırakıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina bölgesi ilan edilen Gölbaşı KYK yurt alanında yaşayan 16 sokak hayvanına Ankara Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Ankara Valiliği'nin talebi doğrultusunda Büyükşehir Gölbaşı Hayvan Barınağı'na alınarak bakım ve tedavileri yapılan sokak köpekleri, karantina sürecinin sona ermesinin ardından doğal ortamlarına yeniden bırakıldı.

Gönüllü hayvanseverlerle birlikte iş birliği içinde sokak hayvanlarının barınma ihtiyacı karşılanırken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı veterinerleri tarafından 6 köpeğin kısırlaştırılma işlemi de gerçekleştirildi. Gölbaşı Kampüsü'ne bırakılan hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Sağlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener, şunları söyledi:

"15 Mart 2020 tarihinde umreden gelen vatandaşlarımızın Gölbaşı KYK Yurtlarında karantinaya alınmasının ardından Ankara Valiliği'nin talebi doğrultusunda Gölbaşı Barınağı'nda 16 sokak canımızı misafir ettik. Onlara bakan gönüllülerle hep irtibat halindeydik. Bütün köpeklerimizin sağlık taramaları ve rehabilitasyon işlemleri tamamladı. Can dostlarımızı sağlıklı bir şekilde söz verdiğimiz gibi yaşam alanlarına geri bıraktık."

Başkan Yavaş'a teşekkür

Sokak hayvanlarını gönüllü olarak besleyen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doğayı ve Sokak Hayvanlarını Koruma Topluluğu Başkanı Damla Karaboya ise süreci başından beri takip ettiğini belirterek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a desteğinden dolayı şu sözlerle teşekkür etti:

"Biz Büyükşehir Belediyesinden daha önceden sözümüzü almıştık. Karantina süreci bittikten sonra köpeklerimiz eksiksiz olarak geri alındıkları yere bırakılacaktı. Şu anda karantina süreci tamamlandı ve köpeklerimizi sorunsuz bir şekilde hatta kilo almış bir şekilde geri aldık. Artık kampüsün içerisindeler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a, sokak hayvanlarına karşı göstermiş olduğu hassasiyet sebebiyle teşekkür ederiz."

Gölbaşı'nda karantina bölgesinden alınan sokak hayvanları yuvalarına kavuştu

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:28 Kaynak: İHA

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