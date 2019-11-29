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Gölbaşı'nda Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi

7 saat önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere KKTC tarafından milli mücadele madalya ve beratları takdim edildi.

Gölbaşı'nda Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi, System.String[]

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere KKTC tarafından milli mücadele madalya ve beratları takdim edildi.

Gölbaşı Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende Kıbrıs gazilerine ve vefat eden gaziler adına yakınlarına madalyalarını Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Sosyal Hizmetler Müdürü Zeliha Tutunlu ve Gölbaşı MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin takdim etti.

Gazileri ağırlamanın onur ve gururunu yaşadığını ifade eden Kaymakam Bilgihan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın öneminin günümüzde daha iyi anlaşıldığını ifade ederek harekata katılan ve milli mücadele adına canını ortaya koyan gazilere Türk milleti adına teşekkür etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de gazilere hediyeler takdim etti.

Ramazan Şimşek, Ankara, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:52 Kaynak: AA
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