Gölbaşı'nda kimyasal zehirlenme şüphesi

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek , hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kimyasal zehirlenme şüphesi nedeniyle bir süre karantinaya alınan hastanenin acil servis bölümünde AFAD ekipleri çalışma yaptı. Çalışmanın ardından karantina uygulaması kaldırıldı.

Hasta, tetkiklerin ardından Ankara'da daha kapsamlı bir hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, kimyasal zehirlenme şüphesiyle Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine getirilen bir kişinin böcek ilacından zehirlendiği anlaşıldı.

Ankara 'nın Gölbaşı ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine kimyasal zehirlenme şüphesiyle getirilen bir kişi nedeniyle acil servis bölümünde bir süre karantina uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla kırılacak ağaç dikme rekoru için geri sayım

Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti