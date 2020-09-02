Gölbaşı'nda kısa film ve foto safari yarışmasının başvuru tarihi uzatıldı - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesinin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile bir araya gelerek hayata geçirdiği kısa film ve foto safari yarışmasına başvurular, 20 Eylül'e kadar uzatıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinden başvuruların https://www.ankaragolbasi.bel.tr/kisa-film-yarismasi ve https://www.ankaragolbasi.bel.tr/fotograf-yarismasi internet sitelerinden alındığı yarışmanın büyük ilgi gördüğünü ve çok sayıda başvuru aldıklarını belirtti.

Şimşek, "Ankara'mızın nadide doğal güzelliklere sahip ilçelerinden olan Gölbaşı'mızın değerlerini, zengin kültürünü ve doğasını tüm Türkiye'ye sunmak amacıyla yola çıktığımız projemiz özellikle gençler tarafından büyük ilgi gördü. Gelen bu yoğun talep üzerine başvuru tarihlerini 20 Eylül'e kadar uzatma kararı aldık. Sizler de kısa film ve fotoğraflarınızı bizlerle paylaşın." dedi.

Antik Çağlardan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Gölbaşı'nın özel kuş türlerinin uğrak noktası olan Mogan ve Eymir Gölü gibi doğal güzelliklere, Sevgi Çiçeği gibi yalnızca Gölbaşı'nda yetişen bitkiler içeren bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu dile getiren Şimşek, "Bütün bu güzelliklerin ekranlara yansıması en büyük temennimiz. Sizler de çekeceğiniz fotoğraflar ve kısa filmlerle internet sitemize başvurabilirsiniz." diye konuştu.