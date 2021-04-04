Gölbaşı'nda kısıtlamayı ihlal eden 350 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Gölbaşı'nda kısıtlamayı ihlal eden 350 kişiye ceza kesildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 350 kişiye ceza kesildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 350 kişiye ceza kesildi. Hafta sonu kısıtlamaya rağmen parklara giden ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen kişiler denetimden kaçamadı. Polis ekipleri salgın tedbirleri kapsamında denetimlerini gece ve gündüz sürdürdü. Sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden toplamda 350 kişiye kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesti. Polis ekipleri aynı zamanda denetimler kapsamında 100 aracıda kontrol etti. - ADIYAMAN

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