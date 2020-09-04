İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde de koronavirüs denetimi yapıldı.
Atatürk Bulvarı üzerinde başlayan denetimlere Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet İsmail Torlak, İlçe Sağlık Müdürü Gökhan Çağlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, zabıta, sağlık ve emniyet ekipleri katıldı.
Yapılan denetimlerde kafeler ve iş yerleri tek tek kontrol edildi.
Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, denetimlerde vatandaşlarla sohbet etti, maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 16:49 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda koronavirüs denetimi - Son Dakika