Gölbaşı'nda koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gölbaşı ilçesinde koronavirüs tedbirlerine devam ediliyor.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, yazılı açıklamasında, sosyal yardım, yaşlılık ve engelli maaşlarının kamu kurumlarında görev yapan personeller ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanlarının özveri ve gayretiyle dağıtılmaya devam ettiğini bildirdi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Köksal, şunları kaydetti:

"Koranavirüs (covid 19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla devletimiz birçok önlem aldı. Alınan tedbirlerden biri olan sosyal yardım paraları, yaşlılık maaşları ve engelli maaşlarının bizzat devletimiz kurum ve kuruluşları tarafından haneler ziyaret edilerek vatandaşlarımıza teslim edilecek olması da bu önlemlerden biri olmaktadır. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için her noktada üstün gayretle tüm kurumlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz."