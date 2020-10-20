Gölbaşı'nda Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler yapıldı.

Kaymakam Mutlu Köksal ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları gezilerek işletme sahipleri ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapıldı.

Kaymakam Köksal, gazetecilere, devlet olarak salgına karşı önleyici tedbirler almaya devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Köksal, sosyal mesafe ve hijyene dikkat ile maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.