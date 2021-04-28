Gölbaşı'nda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye ve 2 iş yerine ceza kesildi - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 10 kişiye ve 2 iş yerine ceza kesildi.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye ve iş yerini geç kapatan 2 işletmeciye toplamda 37 bin 800 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA
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