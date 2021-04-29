Gölbaşı'nda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişi ve 1 iş yerine ceza kesildi - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 8 kişi ve 1 iş yerine ceza kesildi.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen 8 kişi ve iş yerini geç kapatan 1 işletmeciye toplamda 28 bin 350 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA
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