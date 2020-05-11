Gölbaşı'nda kuaförler karantina nedeniyle işyerlerini açamadı - Son Dakika

Gölbaşı'nda kuaförler karantina nedeniyle işyerlerini açamadı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, uygulanan karantinadan dolayı berber, kuaför ve güzellik salonu işleten esnaflar işyerlerini açamadı.

Yaklaşık 2 aydır koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan berber ve kuaför ve güzellik salonu işleten esnaflar Gölbaşı ilçesinin 20 Mayıs tarihine kadar karantina altında olması nedeniyle bugün iş yerlerini açamadı. İlçedeki berberlerden Sedat Yüksel, Gölbaşı'nda karantina uygulaması nedeniyle işyerlerini açamadıklarını ifade etti.