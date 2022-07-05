Gölbaşı'nda Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim

05.07.2022 16:17

Gölbaşı'nda Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetimANKARA Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bayramı daha sağlıklı geçirmesi ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerde bulundu.

Gölbaşı'nda Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim

ANKARA Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bayramı daha sağlıklı geçirmesi ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerde bulundu.

Gölbaşı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki market, kasap, şarküteri, pastane ve tatlıcılara yönelik genel denetim yaptı. İşletme sahiplerinin ruhsatlarına, yangın tüplerine, hijyen belgelerine bakılarak düzeltilmesi gereken kısımlar hakkında işletmecilere bilgi verildi. Vatandaşların her zaman güvenli, sağlıklı günler geçirmesini önemsediğini belirten Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Kurban önemli bir ibadet ve geleneğimizdir. Kurban Bayramı öncesi yaptığımız denetimlerle vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölbaşı'nda Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı'nda Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim - Son Dakika
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