Gölbaşı'nda kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk - Son Dakika
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Gölbaşı'nda kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk

09.07.2022 17:59

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurbanlıklar sabah saatlerinde kesilmeye başlandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurbanlıklar sabah saatlerinde kesilmeye başlandı.

Alanda kılınan bayram namazının ardından başlayan kesim işlemleri, vatandaşların numaratörden aldıkları sıraya göre gerçekleştirildi.

Kurban kesim işlemini gerçekleştirmek için bekleyen vatandaşlara belediye tarafından çadırlarda çorba, kavurma, köfte ekmek, ciğer ekmek, tost, menemen gibi yiyecekler ve soğuk su, ayran gibi içecekler ikram edildi.

Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, kesime gelenlere ikramların yanı sıra çocuklar için pamuk şeker dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Tanrıverdi, "Personelle beraber sabah saat üç buçuk itibarıyla buradaydık. Yağmurla beraber, bereketle beraber Gölbaşı'na hizmetimizi yapmaya çalışıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk - Son Dakika

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