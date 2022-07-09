Kurban kesim işlemini gerçekleştirmek için bekleyen vatandaşlara belediye tarafından çadırlarda çorba, kavurma, köfte ekmek, ciğer ekmek, tost, menemen gibi yiyecekler ve soğuk su , ayran gibi içecekler ikram edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk - Son Dakika

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