Gölbaşı'nda kurulması planlanan Kent Çiftliği için fizibilite çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda kurulması planlanan Kent Çiftliği için fizibilite çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Gölbaşı'nda kurulması planlanan Kent Çiftliği için fizibilite çalışmaları devam ediyor

7 saat önce

Gölbaşı Belediyesinin "100. Yılın Model Kenti Gölbaşı" vizyonunun bir parçası olan "Gölbaşı Kent Çiftliği Fiziki ve Kurumsal Altyapısının Oluşturulması Projesi" kapsamında bilgi paylaşımı toplantıları yapıldı.

Gölbaşı'nda kurulması planlanan Kent Çiftliği için fizibilite çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Gölbaşı Belediyesinin "100. Yılın Model Kenti Gölbaşı" vizyonunun bir parçası olan "Gölbaşı Kent Çiftliği Fiziki ve Kurumsal Altyapısının Oluşturulması Projesi" kapsamında bilgi paylaşımı toplantıları yapıldı.


Gölbaşı'nda kurulması planlanan kent çiftliği için fizibilite çalışmaları devam ediyor. "Gölbaşı Kent Çiftliği Fiziki ve Kurumsal Altyapısının Oluşturulması Projesi" kapsamında bilgi paylaşımı toplantıları yapıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in Gölbaşı vizyonuna önemli katkılar sunacağını söylediği Kent Çiftliği Projesi'nin hayata geçirilmesinde katılımcıların fikirleri alındı. Proje kapsamında teknik ve idari çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "Birlikte yönetim anlayışımızın bir gereği olarak görüş alışverişine dayalı çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.


Başkan Şimşek, projeyi ilçe gelişimine birden çok açıdan destek verme amaç ve bilinciyle kurguladıklarını, Gölbaşı'nda öncü rol üstlenecek ve bölgeye ivme kazandıracak model bir girişimin ve yatırımın oluşturulmasını hedeflediklerini bildirdi. Şimşek, Kent Çiftliği Projesi'yle bir yandan tarım turizminin canlandırılmasına, diğer yandan katma değeri yüksek üretimin güçlendirilmesine katkı sağlanabileceğine vurgu yaptı.


Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantılar kadınlara, çiftçilere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odaları ile basın mensuplarına yönelik olarak gerçekleştirildi. Odak grupların ihtiyaç ve beklentilere yönelik olarak gündeme getirdikleri konular, projenin ilerleyen aşamalarında yararlanılmak üzere kayda alındı. Proje teknik danışmanı tarafından çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunularak çiftlik faaliyet kapsamının detaylandırılması çerçevesinde bilgi alışverişinde bulunuldu. Söz konusu değerlendirmeler kapsamında küresel, bölgesel ve yerel güncel gelişme ve değişimlere vurgu yapıldı. Yerel kalkınma sürecinde yürütülen projenin üstlenebileceği fonksiyonlar detaylı olarak tartışıldı. - ANKARA

Ramazan Şimşek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Valencia Kulübü, koronavirüse tedbir olarak basın toplantılarını iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Merkel ile telefonda görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü Dünyayı ürküten duyuru: Koronavirüs için küresel risk seviyesi "çok yüksek" seviyeye çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 21:31:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölbaşı'nda kurulması planlanan Kent Çiftliği için fizibilite çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]