Gölbaşı'nda "Kütüphane Sohbetleri" devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Gölbaşı'nda 'Kütüphane Sohbetleri' devam ediyor - Son Dakika

Gölbaşı'nda "Kütüphane Sohbetleri" devam ediyor

6 saat önce

Gölbaşı'nda Park Eymir Toplu Konut Alanı içerisinde bulunan Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezindeki Halis Bozkurt Kütüphanesinde "Kütüphane sohbetleri" gerçekleştirildi.

Gölbaşı'nda

Gölbaşı'nda Park Eymir Toplu Konut Alanı içerisinde bulunan Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezindeki Halis Bozkurt Kütüphanesinde "Kütüphane sohbetleri" gerçekleştirildi. Sanatçı Hasan Sağındık, "30. Sanat yılında Hasan Sağındık ve müziği" konulu sohbet gerçekleştirildi.

Hasan Sağındık, katılımcılara sanatının 30 yılında yaşadıklarını anlattı. Sağındık, müzik hayatına başlamasındaki en önemli faktörün de şiir olduğu söyledi.

Sağındık, "Bu vatan için yapabileceğim, milletimiz ve geleneklerimiz için yapmam gereken her şeyi yapmaya çalıştım. Balkanlardan, Doğu Türkistan'a,Kafkaslardan, Afrika'ya, Erzincan depremini dahi konu edinmişim." dedi.

Hasan Sağındık, eserlerinde Türk ve İslam dünyasında yaşanan olaylara değindiğini de belirtti.

Yeni albüm hazırlığında olduğunu belirten Sağındık, yeni albümün çok kısa süre içinde yayınlayacağını söyledi.

Ardından program soru, cevap bölümüyle son buldu.

Programın sonunda Gölbaşı Eski Belediye Başkanı Fatih Duruay, konuk sanatçı Hasan Sağındık'a kitap hediye ederken, Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (ANADOLU-SEN) Başkanı Mustafa Güçlü ise sevgi çiçeği tablosu hediye etti.

Hasan Sağındık, Fuat Sezgin, Eymir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Duruşma salonunun önünde 15 kişi birden avukata saldırdı
Böylesi daha önce görülmedi! Çıkan diz kapağını yumruklayarak yerine taktı Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım: Kendilerini şarkıcı zannediyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 19:01:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölbaşı'nda "Kütüphane Sohbetleri" devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]