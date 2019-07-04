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Gölbaşı'nda LGS tercih büroları açıldı

1 saat önce

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için tercih danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.

Gölbaşı'nda LGS tercih büroları açıldı, System.String[]
Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için tercih danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 Temmuz itibariyle başlayan tercih dönemi, 12 Temmuz'da sona erecek.
Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan tercih komisyonları, öğrencilere ve velilere okul tercihlerinde danışmanlık hizmeti verecek.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyonlar oluşturulurken okulların ulaşım durumları ve donanımları göz önüne alındığını ve her bir komisyonun öğrencinin hangi okul mezunu olduğuna bakmaksızın bütün öğrencilere yönelik danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti.
Tercih bürolarına gelen öğrenci ve velilerle sohbet eden Özdemir, " Bürolarda görev yapan öğretmenlerimiz, tercih konusunda en doğru yönlendirmeyi yapacaklardır." dedi.
Öğrencilere LGS tercihi için Şehit Ümit Özet Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Belören Ortaokulunda ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınav için Gölbaşı Anadolu Lisesi, Yunus Emre Anadolu Lisesi ve Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde tercih danışmanlık hizmeti verilecek.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:45 Kaynak: AA
Anadolu Lisesi, LGS, Güncel
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