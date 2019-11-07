Gölbaşı'nda

Gölbaşı ilçesinde "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Gazi İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla maske takarak yürüyüş düzenledi. Cumhuriyet Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında başlayan yürüyüş, Gazi İlkokulu'nda son buldu.

Okul Müdürü Mehmet Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, maske takarak lösemi hastalığıyla mücadele eden hastalara moral ve destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise lösemi hastalığı ile mücadele eden tüm çocuklara Allah'tan acil şifa diledi.

Düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdullah Doğan ve Ali Durmaz ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.