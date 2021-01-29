Gölbaşı'nda 3 mahalleye MOBESSE kurulumu gerçekleştirildi - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, üç mahallede MOBESSE kurulumu yapıldığını belirtti.

Belediye Başkanı Şimşek, Topaklı, Hallaçlı ve Bezirhan mahallelerine toplamda 33 kameranın takıldığını aktardı.

Güvenlik amacıyla kurulan güvenlik kameralarının diğer mahallerde yapılacağını belirten Şimşek, "Mahalle giriş çıkışlarımız artık MOBESSE kameraları ile 7/24 izlenecek. Güvenlik kalitesini arttıracak olan kameralarımız ile her türlü olaya karşı hızlı tedbir almış olacağız. Bu sayede vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamalarına zemin hazırlayacağız. Ayrıca kamera sistemi ile Gölbaşı Belediyesi WEB sitesinden de ilerleyen günlerde online olarak mahallelerimizi izleyebileceğiz. Hizmetimizin hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Hallaçlı Mahallesi Muhtarı Veysel Solak ise yapılan çalışmalar için Belediye Başkanı Şimşek'e teşekkür etti.