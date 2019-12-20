Gölbaşı'nda mahalle sakinleri demir yoluna alt geçit istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda mahalle sakinleri demir yoluna alt geçit istiyor - Son Dakika

Gölbaşı'nda mahalle sakinleri demir yoluna alt geçit istiyor

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gar Şefliği önünde toplanan Kurugeçit Mahallesi sakinleri, Gar Şefliği ile mahalle arasına alt geçit yapılmasını istedi.

Gölbaşı'nda mahalle sakinleri demir yoluna alt geçit istiyor, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gar Şefliği önünde toplanan Kurugeçit Mahallesi sakinleri, Gar Şefliği ile mahalle arasına alt geçit yapılmasını istedi.

Gölbaşı Gar Şefliği önünde toplanan Kurugeçit Mahallesi sakinleri, Gar Şefliği ile mahalle arasında alt veya üst geçit yapılması için basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan mahalle sakinlerinden Mehmet Bulu, demiryolu hattının ilçeyi ikiye böldüğünü ve alt tarafta kalan Kurugeçit Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyledi.

Mahallede oturan vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için tren hattını kullanmak zorunda kaldıklarını ve mahalle ile tren hattı arasına alt geçit yapılmasını istediklerini anlatan Bulu, şunları kaydetti:

"Mahalleli istasyondaki vagonların altlarından, etrafından geçmek zorunda kalarak can güvenliklerini riske atıyor. Burada son 3 yıl içerinde 3 genç elektrik çarpmasına maruz kalarak ağır yaralandı ve hala tedavileri devam ediyor. 2 kadın da treninin altında kalarak hayatını kaybetti."

Açıklamanın ardından katılımcılar, sessizce dağıldı.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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