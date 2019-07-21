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Gölbaşı'nda mahalleler arası futbol turnuvası

10 dakika önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde mahalleler arası futbol turnuvası düzenlendi.

Gölbaşı'nda mahalleler arası futbol turnuvası, System.String[]
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde mahalleler arası futbol turnuvası düzenlendi.
Turnuvanın final maçından önce Şöhretler Karşılaşması'nda Beyaz Takım, Kırmızı Takımı 3-1 mağlup etti. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz da maçta forma giydi.
Ardından Ankara Kulübü Gölbaşı Şubesi seğmen ekibi gösteri yaptı. 21 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Selametli'yi 2-0 mağlup eden Velihimmetli Mahallesi, kupanın sahibi oldu.
Velihimmetli Mahallesi'ne şampiyonluk kupasını Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek verdi.
Final maçını Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, CHP İlçe Başkanı İbrahim Karaca, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Öztürk, BBP İlçe Başkanı Mehmet Doğru, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş izledi.
Ramazan Şimşek, Lütfü Yılmaz, Ankara, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:00 Kaynak: AA
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