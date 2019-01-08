Gölbaşı'nda MHP'den AK Parti'ye Ziyaret

MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek ve beraberindekiler, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek ve beraberindekiler, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.



Şimşek ile MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan ile görüştü.



Şimşek, 31 Mart'ta sandıklardan büyük bir zaferle çıkmak adına birlik içinde olacaklarını belirterek "Cumhur ittifakı olarak Gölbaşı'nda bıraktığımız yerden devam edeceğiz. İki partinin ortak adayı yüzde 60'ı buluyor ama biz bunu yüzde 80'ne çıkarmak için çalışacağız. İnşallah 31 Martta hep beraber Gölbaşı Belediyesini kazanalım." dedi.



Selim Akceylan da birlikte ortaya koyacakları enerjiyle hem Ankara hem de Gölbaşı'nda Cumhur İttifakı'nın rekor oyla seçimi kazanacağını dile getirdi.



MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Pehlivan da seçimi kazanmak için gece gündüz demeden teşkilatlarıyla çalışacaklarını kaydetti.

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