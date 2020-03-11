Gölbaşı'nda milli sporcular öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Gölbaşı'nda "Sporda Gelecek Var" projesi kapsamında milli sporcular Uğur Mirza, İbrahim Katkıcı, Gülçin İnce ile ilkokul öğrencileri bir araya geldi.

Dr. Ahmet Filiz Göğüş İlkokulu ve Şehit Ömer Halis Demir İlkokulu'nda öğrencileri

Şehit Ömer Halis Demir İlk ve Orta okulu konferans salonunda bu okulla Dr. Ahmet Filiz Göğüş İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik tiyatro gösterisiyle başladı.

Etkinlikte bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Amacımız Gölbaşı'nda eğitim alan bütün ilk okul öğrencilerini spora alıştırmak ve gelecek nesillerde daha iyi sporcular yetiştirmektir. Bütün okullarımız etkinliği gerçekleştirdikten sonra galasını Mehmet Akif Kültür Merkezinde gerçekleştireceğiz. Her şey çok güzel gidiyor, öğrencilerimizin ilgisi yüksek, inşallah Gölbaşı'nda gelecekte milli takımlara kadar yükselecek sporcular çıkartacağız." dedi.

Karışık Dövüş Sanatları (MMA) dünya şampiyonu Uğur Mirza ise "Uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandırmış milli sporcularımızla beraber okullarımızı tek tek gezerek çocuklarımıza sporun insanlara neler kazandırdığını ve spor yaptığımız zaman nasıl sağlıklı olabildiğimizi aktarıp çocuklarımıza sporu sevdirmeye çalışıyoruz." dedi.

Etkinlikte milli sporcular öğrencilere deneyimlerini anlattı, sorularını yanıtladı.