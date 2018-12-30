Gölbaşı'nda Minivan Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, minivan tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde, minivan tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kerim Tırlak (31) idaresindeki 01 JD 335 plakalı minivan, Gölbaşı'nın Savran köyü yolunda şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki Şaban Boncuklu (43), Gizem Tırlak (19) ve Sultan Tırlak (51) yaralandı.
Ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:57 Kaynak: AA
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