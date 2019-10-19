Gölbaşı'nda Muhtarlar Günü kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Muhtarları temsilen 3 muhtarın Atatürk büstüne çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, demokrasinin yapı taşı olan muhtarlarla bir bütün olarak ilçenin daha da kalkınması için gayretle çalışacaklarını söyledi.

Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Mahir Solak ise vatandaşların ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğunu belirterek, "Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık, en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak, hem sevinçte hem hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir." dedi.

Törene Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, daire amirleri, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Program toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.