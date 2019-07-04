Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda muhtarlara hizmet içi eğitim verildi
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Gölbaşı'nda muhtarlara hizmet içi eğitim verildi

1 saat önce

Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından yeni seçilen köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Gölbaşı'nda muhtarlara hizmet içi eğitim verildi, System.String[]
Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından yeni seçilen köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen seminerde Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya tarafından ihtiyar heyetlerinin teşkiline dair kanun ve ilgili mevzuatlar konularında mahalle muhtarlarına bilgi verildi.
Seminerde ayrıca mahalle ve köylerde yaşanan sorunlar, bu sorunların ilgili kurumlara iletilmesi ve çözüm önerileri konularında bilgilendirme yapıldı.
Program sonunda Kaya, yeni seçilen muhtarlara başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:41 Kaynak: AA
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