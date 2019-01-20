Gölbaşı'nda "Nikotin Bağımlılığı" Semineri
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde KKTC Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklarında görevli Dr. Füsun Yıldız tarafından "Bağımlı Olma, Özgür Ol" temasıyla nikotin bağımlılığı semineri düzenlendi.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde KKTC Girne
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklarında görevli Dr. Füsun Yıldız tarafından "Bağımlı Olma, Özgür Ol" temasıyla nikotin bağımlılığı semineri düzenlendi. Gölbaşı Belediyesi
Konferans Salonunda verilen seminerde konuşan Yıldız, tütünün ve etrafındaki kağıdının değişik ısılarda yanmasıyla 4 bin çeşit kimyasal madde ortaya çıktığını belirtti.
Tütün ve tütün ürünlerinin her dozunun zararlı olduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:
"Sigara içen kişi, hem kendine, hem de çevresine zarar veriyor. Dünyada 1,2 milyar insan tütün ve tütün ürünü kullanıyor. Ülkemizdeki duruma baktığımız zaman Türkiye
'de erkekler kadınlardan daha çok sigara içiyor. Ülkemizde kapalı alanlarda sigara içmek yasaklandı. Türkiye, bu konuda çok büyük bir başarı gösterdi. Sigara içme oranları düşmeye başladı."
Seminer sonunda semineri düzenleyen doktorlara birer plaket takdim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:51 Kaynak: AA
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