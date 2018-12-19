Gölbaşı'nda Öğrenciler Esnafla Bir Araya Geldi

ANKARA(AA) - Ankara
'nın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler ile esnaf buluşması yaşandı.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası (GESO) Başkanı İsa Albut tarafından Gölbaşı esnafı ve öğrenciler arasında diyalog kurma amacıyla GESO sosyal tesislerinde toplantı düzenledi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay
, burada yaptığı konuşmada, dünyada sadece Gölbaşı'nda yetişen sevgi çiçeğinin coğrafi işaretini almak üzere olduklarını söyledi.
Çiçeğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Duruay, "Biz belediye olarak bir yer tahsis ettik ve şu anda orada yetiştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca sevgi çiçeğinin coğrafi işaretini almak için çalışıyoruz. Eğer alabilirsek ilk defa Türkiye
'de bir bitkinin coğrafi işaretini almış olacağız." dedi.
Duruay, Gölbaşı'nın turizm kenti diye söz edildiğini ancak turizm olarak bugüne kadar çok bir şey yapılmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Sadece gölün cazibesi ile turizm kenti olduk dedik ve şu ana kadar da böyle devam etti ama Gölbaşı'na belediye başkanı olduktan sonra şunu öğrendik. Gölbaşı bir kuş cenneti 200 farklı türün yaşadığı bir ilçe, 1980'lerde bulunan bir tane Damlataş Mağarası var ama bugüne kadar turizm acısında hiç kullanılmamış. Biz son dönemde Damlataş Mağarasını turizm açmak için çeşitli girişimlerde bulunduk. İnşallah açılacaktır. Arkeolojik olarak Gölbaşı çok zengin bir ilçe, bununla ilgili Ankara Üniversitesi
ile bir protokol imzaladık ve kazı ruhsatı almak için gerekli yerlere müracaatlarımızı yapacağız. Biz Gölbaşı'nın sadece Mogan Gölü
ile değil bütünüyle bir turizm kenti haline gelmesini istiyoruz. Turizm için bugüne kadar çok şey yaptık dersek bu doğru olmaz ama bunun için gerekli adımları attık."
Toplantıda öğrenciler Gölbaşı'nda yapılmasını istedikleri talepleri iletti.