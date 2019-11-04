Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda öğrenciler fidan dikti
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda öğrenciler fidan dikti

Gölbaşı'nda öğrenciler fidan dikti

7 saat önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Darüşşifa Eğitim Kurumlarında eğitim gören anaokulu ve ilkokul öğrencileri, öğretmenleriyle fidan dikti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Darüşşifa Eğitim Kurumlarında eğitim gören anaokulu ve ilkokul öğrencileri, öğretmenleriyle fidan dikti.

Öğrencilere ağaç ve orman sevgisi aşılamak için düzenlenen etkinlikte, "Darüşşifa Hatıra Ormanı" adı verilen alana öğrenciler fidan dikerek isimlerinin yazılı olduğu kartları fidanların yanına koydu.

Darüşşifa Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karaaslan, amaçlarının çocuklara erken yaşta doğa sevgisi aşılamak olduğunu belirterek, etkinliğe destek veren ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İlkokul Müdürü Aslı Kızıltaşbulat ise çocuklara doğa bilincinin kazanılması için ağaç dikme etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, "Çok heyecanlı geldiler, pankartlar hazırladılar, şiirler okudular ve doğaya katkılarını yapmak üzere ağaçlarını diktiler. Amacımız eğitim sektörünün içinde doğaya bilinçli çocuklar yetiştirmek, bu da güzel bir etkinlik oldu bizim için." dedi.

Öğrenciler ise etkinliğe katıldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Gölbaşı'nda öğrenciler fidan dikti

Osman Karaaslan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:29 Kaynak: AA
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